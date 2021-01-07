В твиттере самарчанка пожаловалась на вспышку COVID-19 в социальном учреждении - приюте для детей \\"Ровесник\\", который располагается на улице Марии Авейде. По ее словам, там болеют сотрудники, причем, заражая друг друга. Впрочем, в министерстве социально-демографической политики эту информацию не подтвердили.- Действительно, в учреждении на улице М.Авейде заболел коронавирусом один сотрудник, были приняты все меры профилактики. Никакой вспышки нет. Ежедневно проводим мониторинг по заболевшим сотрудникам учреждения и детям, - отметили в министерстве.Напомним, что с начала пандемии в Самарской области выявлено 33188 случаев коронавируса. Скончались от этой болезни 660 человек.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события?Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция: (846) 270-69-10Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65Почта: kpsamara@phkp.ruВКонтакте: https://vk.com/kps163