В Самаре вечером шестого января ДТП произошло на Волжском шоссе. 23-летний водитель на \\"семерке\\" ехал по улице 10 проезд, в какой-то момент он не справился с управлением и вылетел на встречку - прямо под трактор, который расчищал снег.Как сообщили в ГУ МВД РФ по Самарской области, за рулем трактора находился 34-летний мужчина. Сами водители не пострадали, а вот пассажира легковушки - парня 23 лет - пришлось отправить в больницу.Сейчас по факту случившегося полиция проводит проверку, по ее результатам уже вынесут процессуальное решение. Водителей же в ГИБДД просят быть осторожнее на дорогах, особенно в зимнее время, не парковаться вне официальных парковое и не бросать машины, чтобы не создавать помехи работе снегоуборочной технике.