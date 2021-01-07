Летчик-космонавт, Герой РФ Олег Кононенко оценил новогоднее украшение города в космическом стиле. Он заметил, что для города, история которого тесно связана с освоением космоса, такой интерес к теме не удивителен. Напомним, что масштабные космические инсталляции в новогодние праздники - 2021 появились на площади Куйбышева и около \\"Самара Арены\\". Около театра оперы и балета появились тематические фотозоны, на главной елке появляется изображение старта ракеты-носителя. На Последней миле разместился гигантский космонавт и макеты планет Солнечной системы.- Отличная идея, впечатляющая реализация. Космическая аллея с интересными арт-объектами - не только красивое, но и познавательное пространство для жителей Самары, - поделился Олег Кононенко своим мнением.Ранее губернатор Дмитрий Азаров отметил, что этот год для области особенный, ведь Юрий Гагарин отправился в космос на самарской ракете.- До сих пор в мире 80 % пилотируемых запусков осуществляется на ракетах самарской сборки. Так что для нас тема освоения космоса – предмет особой гордости, - подчеркнул Дмитрий Азаров.