Появилась статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 7 января 2020 года. За сутки медики выявили 287 заболевших COVID 19, это меньше, чем в предыдущие дни, устойчивый тренд на снижение просматривается с первых чисел января - то есть с начала новогодних каникул. Всего же с начала пандемии в регионе заболели 33 475 человек.Выздоровели за сутки 249 человек, а вот скончались от коронавируса восемь пациентов, и это достаточно печальная статистика. В предыдущие дни эта цифра была меньше: 5 и 6 человек 4 и 5 января, и восемь погибших шестого января. Всего от вируса умерли 668 человек - это те пациенты, у которых COVID стал основной причиной смерти и при этом был подтвержден лабораторно.Также оперативный штаб чуть позже сообщит, в каких муниципалитетах нашли больше всего больных коронавирусом. Напомним, что в России продолжается прививочная кампания. Всего сделано 800 тыс прививок, в то же время в США вакцинированы уже 5,3 млн человек.