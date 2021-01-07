Трагическая и немного романтическая история разыгралась в Тольятти в эти новогодние праздники. Молодой человек пожаловался в полицию, что у него на улице отобрали телефон, не стесняясь прохожих. Полицейские составили ориентировку, распространили ее среди всех патрулей, росгвардейцев и начали проверять возможные места сбыта краденного.Телефон нашли в одном из ломбардов. Здесь вспомнили, что устройство сдала женщина, ее тоже быстро удалось найти. 39-летняя женщина, которую ранее судили за незаконный оборот наркотиков, рассказала, что телефон ей подарил товарищ 36 лет. В прошлом он тоже уже привлекался к ответственности за кражу.В итоге сам воришка тоже попал в руки полиции и ему предстоит ответить за свой поступок. А похищенный телефон в ближайшее время собираются вернуть владельцу.