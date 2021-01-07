Стало известно, как заболели коронавирусом еще 287 человек в Самарской области. В Рождество больше всего заражённых вновь нашли в Самаре. Здесь заболели 110 человек, в Тольятти 76. Автоград по заболеваемости в 2021 году практически не уступает областной столице. При этом здесь готовятся отправить детей в школу после новогодних праздников.Еще 27 зараженных нашли в Красноярском районе, который в последние дни нечасто появляются в первых строчках антирейтинга. На четвертом месте Сызрань, здесь 23 зараженных за сутки. Еще 10 зараженных нашли в Волжском районе, по пять в Большеглушицком, Ставропольском, Шигонском районах. Всего с начала пандемии в Самарской области заболели 33475 человек. За сутки большинство пациентов, у которых выявили коронавирус, уже до этого были под наблюдением с ОРВИ и пневмонией.Умерли с начала пандемии 668 человек. Восемь пациентов в последние сутки, все - старше 60 лет, страдали болезнями сердца и эндокринной системы.