Синоптики рассказали, какой будет погода в Самарской области в последние дни новогодних праздников. Снег продолжит идти до 10 января, причем в воскресенье он усилится, местами по области даже будет метель. Дуть будет Юго-Восточный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду, так что откладывать прогулки на свежем воздухе на конец каникул точно не стоит.При этом температура к концу недели будет только подниматься. К воскресенью воздух прогреется до -1 градуса. Не намного холоднее будет и ночью - до минус восьми градусов.А вот новая рабочая неделя начнется с похолодания. Уже в понедельник столбики термометров опустятся до минус девяти градусов, а во вторник похолодает до минус семнадцати.