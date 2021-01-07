В мэрии Самары рассказали, что дорожные службы готовы к снегопаду, который останется в регионе на ближайшие несколько дней. Только в дневную схему на дороги вышли более 167 единиц техники и 151 рабочий. В ночь бригады еще больше усилят. При этом реагентов на дороги стали сыпать меньше. Так, расход \\"Бионорда\\" снизился по сравнению с прошлым годом. За две смены применили 58 тонн реагента и 38 тонн песчано-соляной смеси.Чтобы избежать гололеда и снежной каши на дорогах, упор делается на ручную и механическую очистку. Ночью работа будет особенно напряженной, поэтому коммунальщики просят автомобилистов убрать машины с проезжей части и от контейнерных площадок.С начала зимы на полигоны Самары вывезли уже 189 800 тонн снежных масс, эта работа ведется непрерывно, даже в те дни, когда нет осадков.