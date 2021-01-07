Болельщиков самарской футбольной команды \\"Крылья Советов\\" приглашают принять непосредственное участие в решении судьбы клуба и управлении его работой. В рамках нового проекта \\"Твои Крылья\\" владельцы сезонных абонементов на матчи будут принимать участие в голосовании по важным вопросам, касающимся работы клуба. Результаты опросов будут публиковать на официальном сайте kc-camapa.ru.Принять участие в голосовании можно зарегистрировавшись по ссылке. Также всем болельщикам отправят персональные смс-приглашения для участия в опросе.В первом голосовании у болельщиков спрашивают, какие цели по их мнению клуб должен ставить на ближайшие пять лет, какую игровую форму должны выбрать \\"Крылья\\" на сезон, каких опций не хватает на стадионе в холодное время года и какой должна быть система лояльности для владельцев абонементов.15 января в 12.00 голосование завершится. Принять в нем участие смогут владельцы абонементов на первую часть сезона. В следующий раз ответить смогут те, кто купил абонемент на вторую часть сезона.