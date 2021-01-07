В Тольятти спасатели отработали очередной вызов: в этот раз им пришлось отправиться к памятнику Татищеву, где женщина, катаясь на ватрушке, полетела с горки не по ожидаемой траектории и приехала в забор.Из-за этого столкновения дама получила травму бедра. Спасатели, прибывшие на место ЧП, оказали ей первую помощь, наложили шины и доставили в карету скорой помощи. После этого женщину отвезли в больницу. Об этом сообщил руководитель службы спасения Тольятти Андрей Дербенев.Он также попросил тольяттинцев и всех жителей области быть осторожнее: в последнее время развлечения часто превращаются в смертельно опасную забаву. Кататься на ватрушках можно только с подготовленных спусков. Неуправляемое средство спуска на опасном склоне может привести к серьезным травмам, переломам и даже гибели.