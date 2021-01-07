Начался новый год, но коронавирус в Самарской области в январе 2021 года свои позиции не сдает. За 7 дней нового года в регионе уже обнаружили 2074 заболевших коронавирусом. По-прежнему в лидерах Самара, но и Тольятти не отстает. За эти семь дней два крупнейших города региона идут почти ноздря в ноздрю: в Самаре выявили 759 зараженных коронавирусом пациентов, а в Тольятти - 634. На третьем месте Сызрань - здесь за семь дней заболели 99 человек.В Красноярском районе за праздники в больницах прибавилось 70 пациентов, в Волжском - 58. В десятке муниципалитетов по прирост числа заболевших коронавирусом также Кинель-Черкасский район (43), Отрадный (30), Новокуйбышевск (28), Кинельский район (26) и Чапаевск - 25. 23 и 22 человека соответственно заболели в Пестравском и Приволжском районах.Напомним, что всего с начала пандемии в регионе заболели 33 475 человек. Врачи усиленно работают и в новогодние праздники, проводятся все профилактические мероприятия, полиция и чиновники проверяют, как организована работа торговых центров и развлекательных заведений. Те, кто не соблюдают правила, получают штрафы.