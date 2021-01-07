В Самаре пятого января неизвестный чуть было не ограбил магазин-бар на проспекте Кирова, около остановки Шоколадная фабрика. Он явился в помещение магазина с куском трубы, отрезком арматуры и канцелярским ножом и начал требовать у продавщицы денег и пива.Как стало известно журналистам КП-Самара, нападение успехом не увенчалось. Труба, арматура и нож остались на месте преступления. Мужчине удалось лишь сильно напугать продавщицу - женщину 37 лет. В преступлении подозревают местного жителя - 33-летнего мужчину с бородкой в темно-синей толстовке с надписью UFC.Сейчас возбуждено уголовное дело, преступник попал и на камеры видеонаблюдения, хотя и был в маске, это не сильно ему поможет.