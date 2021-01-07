В первую рабочую неделю 2021 года в Самару придут лютые морозы: ночью может похолодать до -22 градусов. Такой предварительный прогноз дают синоптики Гидрометцентра. Теплая погода продержится до конца новогодних праздников: в воскресенье потеплеет до -1 градуса. А вот уже с понедельника начнется похолодание.11 января синоптики ожидают до -8 градусов, 12 января - уже до -14, в среду днем будет до -16, а ночью столбики термометров опустятся до -22 градусов. А вот будет ли морозным Крещение пока неизвестно. В целом синоптики говорят, что январь будет несколько теплее климатической нормы.До конца празднчной недели в Самаре также будет идти снег, в воскресенье ждут даже метель. А вот уже в понедельник осадки будут небольшими, со вторника выглянет солнце, будет переменная облачность - типичная картина для морозных деньков. Жителей региона предупреждают о том, что необходимо теплее одеваться и заботиться о своем здоровье, не допуская переохлаждения.