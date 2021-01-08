Тольяттинские спасатели за 7 января дважды выезжали на помощь людям, которые пострадали во время катания на ватрушке. Вечером в четверг помощь понадобилась девушке, которая каталась на тюбинге в лесу и врезалась в дерево. Как рассказал руководитель тольяттинских спасателей Андрей Дербенев, ее пришлось два километра эвакуировать до врачей на снегоходе.Рассказав об этом несчастном случае, Андрей Дербенев призвал тольяттинцев быть как можно более осторожными в своих развлечениях. И воздержаться от катания в темное время суток.- За Макдаком (3Б квартал) есть два спуска. Первый, БЕЗОПАСНЫЙ, практически сразу при заходе в лес. Второй, в 2-х километрах, в глубине леса - ОПАСНАЯ ЗОНА (крутой спуск с массивными деревьями). Там обычно и происходят несчастные случаи, чаще всего в тёмное время суток, - написал он, посоветовав горожанам выбирать безопасные склоны и не рисковать жизнью и здоровьем.