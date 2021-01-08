Министерство транспорта Самарской области обратилось с исковым заявлением в арбитражный суд. Ведомство намерено отсудить участок площадью около тысячи квадратных метров в Кинель-Черкасском районе у местного фермера Михаила Агамиряна. Министерству этот участок земли нужен для обеспечения эксплуатации автомобильной трассы общего пользования Самара - Бугуруслан.Известно, что сейчас разрешенный вид использования участка - \\"автомобильный транспорт\\". Судя по карте, он вплотную прилегает к дороге и является частью более крупного земельного надела, находящегося в собственности фермера. В министерстве провели оценку земли и готовы заплатить индивидуальному предпринимателю возмещение - 7 782 рубля.Предварительное судебное заседание назначено на 12 января 2021 года. Ответчика просят заранее представить мотивированный отказ. А от истца требуются подлинные документы для обоснования заявленных требований.