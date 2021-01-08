Стало известно, сколько человек переболели ОРВИ в ноябре 2020 года в Самарской области. За год эта цифра выросла больше, чем в два раза. Согласно данным Самарастата, острые инфекции дыхательных путей были зафиксированы у 76 тыс. человек в ноябре 2020 года. Годом ранее эта цифра была ниже в 2,3 раза.При этом интересный факт: число вновь выявленных случаев туберкулеза в активных формах напротив снизилось на 40%. Меньше стало и кишечных инфекций, вызванных возбудителями установленной и неизвестной этиологии - всего около 350 случаев против более 1000 в 2019 году.Социально значимых болезней тоже выявили меньше. 15 случаев сифилиса в отличие от 21 в 2019 году, 227 ВИЧ - против 302 в 2019-м, всего один случай гонококковой инфекции, а не 16 как годом раньше.