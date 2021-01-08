В Тольятти готовы отправить школьников за парты уже с 11 января и вернуться к очному обучению, позабыв про дистанционку. Такое решение озвучили на заседании городского оперативного штаба. В департаменте образования заметили, что на 5 января ОРВИ и гриппом болеют около 1700 человек. Большинство - ученики 1-5 классов. И по сравнению с предыдущим периодом число больных только снизилось.В департаменте предложили вернуть детей в школы, при этом соблюдая все санитарные меры. Так, родители будут проводить утренние рейды по классам, в школах будут проводиться межведомственные проверки. Теперь предложение представят на региональный штаб. Возможно, именно такая судьба ждет и самарских школьников.Также на заседании оперштаба стало известно, что на больничном находятся 243 человека - работники образовательных учреждений. Учителя смогут сделать прививку от коронавируса, как только вакцину доставят в область.