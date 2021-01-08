В Красноярском районе Самарской области, 7 января, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. По данным ГУ МВД по Самарской области, водитель на автомобиле Hyundai Solaris двигался со стороны автодороги «Подъезд к г. Самаре» в сторону пгт. Новосемейкино. На нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог он не уступил дорогу Chevrolet Lacetti, который имел преимущество, двигаясь по главной дороге.- Водители не увидели друг друга в условиях сильного снегопада. В результате ДТП пострадали двое детей 2013 и 2019 годов рождения, которые находились в Chevrolet Lacetti, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.Пострадавших госпитализировали на «скорой» в больницу, где им было назначено амбулаторное лечение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.