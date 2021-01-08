Около десяти часов вечера в один из магазинов в городе Отрадный Самарской области зашел мужчина. Недолго думая, он достал газовый баллончик и брызнул им в лицо кассиру магазина, после чего злоумышленник взял бутылку водки с прилавка и покинул место преступления.- Сотрудники Росгвардии получили приметы нападавшего и незамедлительно приступили к его поискам. Вскоре, похожего мужчину увидели около одного из жилых домов, недалеко от места преступления. Подозреваемый был задержан, - сообщили в пресс-службе УФСВНГ по Самарской области.Как выяснилось, преступник 1993 года рождения был уроженцем города Кинель. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Мужчине может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.