В ближайшие дни синоптики обещают наступление метели на Самарскую область. В связи с этим, на дороги города будут выпушены усиленные смены снегоуборочных машин.Администрация Самары настоятельно просит автолюбителей убрать с обочин свои транспортные средства, чтобы не препятствовать уборке снега с автодорог. Также коммунальщики напомнили, что не нужно парковать свои автомобили вблизи площадок для мусорных контейнеров, так как мусоровозу необходимо пространство для маневра.Как сообщили в городской администрации, основная работа по расчистке снега с улиц будет проводиться в ночное время суток.