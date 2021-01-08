Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров распорядился усилить контроль работы управляющих организаций региона, которые должны регулярно приводить в порядок придомовые территории, очищать от снега и наледи входные группы, детские площадки и дворовые проезды.- Управляющие компании обязаны вовремя и регулярно расчищать вверенные им территории от снега. Допустимая высота снежного покрова на кровле не должна превышать 30 сантиметров. Сосульки должны быть сбиты, а дорожки посыпаны песко-соляной смесью или противогололёдным реагентов, - объяснила руководитель государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова.Кроме того, убранный снег должен быть вывезен, либо сдвинут так, чтобы не мешать проезду автомобилей или проходу людей.Рейды инспекции ГЖИ проводятся ежедневно, в выходные и праздничные дни. За новогодние каникулы будут проверены не менее ста придомовых территорий в день. Управляющие компании, которые должным образом не осуществляют свою работу, будут подвержены административным наказаниям.