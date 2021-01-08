За минувшие сутки в Самарской области коронавирусом заболели 285 человек. Общее количество заболевших в регионе достигло отметки в 33 760 человек.Наибольшее количество инфицированных обнаружили в Самаре – 107 человек, в Тольятти за сутки коронавирусом заболели 97 человек. 14 человек заразились опасной болезнью в Красноярском районе, а в Отрадном выявили 8 зараженных.Из числа суточных заболевших на 8 января 2021 года, 240 человек были обследованы с ранее поставленным диагнозом ОРВИ и пневмония, а 45 человек не имели никаких клинических проявлений опасного вирусного заболевания.С нарастающим итогом на 8 января в регионе скончались 678 человек, у которых подтвердился коронавирус. За минувшие сутки умерли еще 10 пациентов, среди которых мужчина 61 года и женщина 89 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы. Мужчины 66, 73 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы, а также мужчины 38, 69, 73, 89 лет, женщины 56, 81 года, у которых не было сопутствующих заболеваний.