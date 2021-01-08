Известный космонавт Сергей Кудь-Сверчков показал в соцсетях снимки многих российских городов, которые он сделал из космоса. Среди них и Самара – один из космических городов нашей страны.Космонавт поделился интересным фактом, оказывается, в 1996 году бельгийский астроном Эрик Эльст открыл типичный астероид (26922) главного пояса, который был назван в честь реки Самара и одноименного города на Волге.- Пожалуй, у большинства жителей и гостей Самары есть фотография монумента ракеты-носителя «Союз» у музейно-выставочного центра «Самара Космическая», - сказал автор фотографии из космоса Сергей Кудь-Сверчков.