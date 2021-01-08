В Самаре рейды совместно с сотрудниками полиции в общественном транспорте проводят уже с октября 2020 года. За это время было составлено 154 протокола на пассажиров, которые находятся в транспорте без маски.- Проверки проводятся ежедневно во всех видах общественного транспорта в Самаре. В метрополитене действует турникетная система, и если человек без маски, его просто не допускают на станцию. Несмотря на то, что подавляющее большинство пассажиров соблюдают масочный режим, как правило, в каждом рейде мы обнаруживаем одного-двух человек, которые отказываются использовать маски, - рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.Также среди кондукторов и водителей проводятся инструктажи и разъяснительная работа. Также перед выходом в рейс транспорт тщательно дезинфицируется.