Как стало известно, ЧП произошло 8 января в 12:15 по местному времени в поселке Барыш Ульяновской области. По данным регионального ГУ МЧС, в прихожей частного дома обрушилось потолочное перекрытие.- В момент трагедии в доме, где проживает многодетная семья, находились в гостях еще двое несовершеннолетних детей. Потолок обрушился прямо на них. Мальчик погиб, а его восьмилетняя сестра получила травмы, - сообщил в своем блоге в социальных сетях глава Ульяновской области.Девочку госпитализировали в ближайшую больницу. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил министру социального благополучия и главе Барышского района оказать необходимую помощь пострадавшим семьям, а также провести комплексную проверку жилищных условий семей с детьми в муниципалитетах региона.