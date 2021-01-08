На посту ГИБДД на Южном шоссе в Самаре инспекторы остановили автомобиль для проверки документов. От водителя автомобиля, 39-летней женщины, полицейские почувствовали запах алкоголя.- Жительница Красноярского района отказалась от прохождения медосвидетельствования. Позже выяснилось, что в июне 2020 года она уже привлекалась к административной ответственности по статье \\"Невыполнение водителем требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения\\", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.Тогда женщине был выписан штраф в размере 30 тысяч рублей, а также автолюбительницу лишили водительских прав на 1,5 года. Несмотря на это, женщина нарушила правила и села за руль без прав и повторно в нетрезвом виде. Как пояснила задержанная, она была в гостях в Куйбышевском районе, где пила спиртные напитки, после чего решила ехать домой самостоятельно за рулем.По факту нарушения правил дорожного движения и нарушения запрета за управление транспортным средством, в отношении жительницы Красноярского района Самарской области было заведено уголовное дело. Материалы уже направлены в суд для рассмотрения, женщине может грозить реальный срок до двух лет в колонии.