В социальных сетях разворачиваются настоящие баталии, когда речь заходит о парковках в городе. Вот и в новогодние праздники, когда горожане посещают общественные места, этот вопрос становится как никогда актуальным.В твиттере местные жители чуть ли не один голос пожаловались на парковку около стадиона «Самара Арена». Несмотря на то, что на территории расположены сразу 2 зоны парковки для автомобилей, мест все равно не хватает и некоторые оставляют свои машины прямо в сугробах на обочине.- Вдоль дороги установлены знаки «Стоянка запрещена» и «Работает эвакуатор», не хочется потом искать, на чем добраться домой в другой конец города, а тем более не хочется оплачивать штраф за неправильную парковку. Поэтому приходится по полчаса стоять в пробке на въезде на парковку, чтобы оставить свой автомобиль без нарушения правил, - пишет один из местных жителей.По словам самарцев, ближе к пяти часам вечера свободных мест на парковках стадиона «Самара Арена», уже нет.- Территория такая большая, почему бы не сделать парковку побольше, -возмущаются самарцы.Некоторые заметили, что в центре Самары, например, на площади Куйбышева или вдоль Набережной, вообще не предусмотрены парковки для автомобилей, в отличие от «Арены».