Самарские врачи рассказали, как COVID-19 влияет на нервную систему человека. Пострадать могут все виды нервных тканей, именно поэтому, переболев коронавирусом, нужно следить за дальнейшим функционированием организма.- Может снижаться чувствительность верхних или нижних конечностей и в нарушении регуляции сосудистого тонуса, - рассказывают врачи.Это может выражаться в таких ощущениях, как чувство холода или жара в кистях и стопах, нарушение сна, чувство страха и беспокойство, потливость вследствие незначительной физической активности. Также может слабеть или неметь одна сторона тела, появляться внезапное возбуждение. Все это требует внимания к своему здоровью дополнительных обследований и лечения.