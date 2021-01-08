В 2020 году было зафиксировано 58 происшествий на воде, где погибло 35 человек. В региональном МЧС напомнили, что следует воздержаться от выхода на лед, чтобы не открывать печальную статистику нового года.- На реках Самарской области еще продолжается процесс ледостава. На реках Сок, Самара, Большой Кинель и Чапаевка продолжается ледообразование, также на Волге в районе Тольятти и Сызрани. А вот на Волге в районе Самары и села Зольное наблюдается ледостав с полыньями, - сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.Инспекторы ГИМС регулярно проводят рейды на водоемах и реках региона и проводят беседы с рыбаками, чтобы они проявляли сознательность и бдительность, а также не забывали о собственной безопасности.Спасатели напомнили, что опасность тонкого льда заключается в том, что он может мгновенно проломиться под тяжестью человека. Таким образом, не стоит собираться большому количеству людей на одном небольшом участке льда, тем более, если компания будет в состоянии алкогольного опьянения. Также нельзя бегать, прыгать или играть на тонком льду, поэтому стоит внимательнее относиться к своим детям и не допускать их к замерзшим водоемам.