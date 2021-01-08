Приволжское УГМС дали прогноз погоды на ближайшие дни в Самаре и Самарской области. В эти выходные в регионе ожидается метель, однако погода будет относительно теплой.9 января в Самаре ожидается небольшой снег. Днем температура воздуха будет колебаться от -1 до -6 градусов, ночью от -5 до -10 градусов.10 января, в воскресенье, синоптики прогнозируют сильную метель, ветер будет дуть с юго-востока с переходом в юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем от -1 до -6, ночью до -8 градусов.В понедельник, 11 января, в Самаре будет облачно с прояснениями, днем существенных осадков не ожидается. Днем температура воздуха понизиться до -9, ночью до -11 градусов.