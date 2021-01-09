Накануне днем, 8 января, на Южном шоссе в Самаре произошло серьезное ДТП. Примерно в 15:00 там столкнулись три иномарки. Без пострадавших не обошлось.- 38-летняя женщина, находившаяся за рулем автомобиля \\"Фиат\\", нарушила п. 8.4 ПДД РФ и допустила столкновение с \\"Рено\\" под управлением 34-летнего водителя, который ехал в попутном направлении, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.\\"Рено\\" впоследствии врезался в машину такой же модели, выезжавшую с прилегающей территории.В результате аварии травмы получил 9-летний пассажир \\"Фиата\\". Сейчас по факту случившегося полицейские проводят проверку.