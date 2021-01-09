В субботу 9 января стало известно, что в Самарской области коронавирусом заболели 283 человека. Общее количество инфицированных за все время пандемии в регионе теперь - 34 043.Согласно информации, опубликованной на сайте СтопКоронавирус.РФ, в губернии снова не обошлось без умерших от коронавирусной инфекции. Еще 12 граждан не смогли победить опасный недуг. Всего скончались от covid-19 690 жителей региона.Выздоровевших тоже немало. За сутки таких пациентов 251.Медики напоминают о том, что важно не забывать о собственной безопасности. Носите маски, мойте руки и не посещайте места, где много людей.