Обильный снегопад, обрушившийся на Самару, заставляет коммунальные службы работать без перерывов. Даже сейчас, когда стихия подуспокоилась, они продолжают убирать улично-дорожную сеть и дворовые территории.- В ночь по всему городу работала 501 единица техники. С улиц вывезено 10500 тонн снега. Сейчас в работах задействовано максимальное количество техники и рабочих, - сообщают в администрации областной столицы.В первую очередь снег убирают от подъездов к медучреждениям, дорог 2 и 3 категорий, участков, проходящих по маршруту общественного транспорта, остановок, пешеходных зон и мостов.УК, ТСЖ, ЖСК и районные службы благоустройства занимаются уборкой дворовых проездов и подходов к подъездам жилых домов.