Представители Приволжского УГМС снова объявили желтый уровень опасности в Самарской области. Согласно прогнозам синоптиков, погодные условия в ближайшие два дня будут весьма нестабильными и даже опасными.- Вечером 9 января и днем 10 января по Самарской области ожидается сильный снег, метель, порывы ветра 15-18 метров в секунду, снежные заносы, - отмечают в ведомстве.Специалисты МЧС предупреждают жителей региона, что такая погода весьма опасна. Людям необходимо соблюдать осторожность - это касается и водителей, и пешеходов. В случае возникновения экстренных ситуаций следует звонить по телефонам 01 или 101.