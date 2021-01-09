В департаменте информационной политики Самарской области объяснили, как работают парковки у стадиона \\"Самара Арена\\". Напомним, что там сейчас функционирует \\"Олимпийская Деревня\\", и жители региона жаловались, что есть проблемы с тем, как поставить машину.- Там работают две бесплатных парковки на 1000 мест. Южная - заезд со стороны улицы Дальняя через 7-й проезд и Восточная - заезд со стороны улицы Арена 2018 через 8-й проезд, - сообщили в правительстве. - Здесь вы спокойно сможете заехать и всегда найти свободное место.Парковка инклюзивного парка предназначено исключительно для транспорта маломобильных групп населения и спецтехники.Добавим, что \\"Олимпийская Деревня\\" у \\"Самара Арены\\" работает ежедневно с 12:00 до 22:00.На территории функционируют три бесплатных катка, космоаллея, лыжня, детские горки и лабиринт, а также инклюзивный парк.