В субботу 9 января в Самаре произошла трагедия. На 40 году жизни скончался начальник отделения 7 оперативного отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по региону Андрей Саксельцев.- Прощание с Андреем Игоревичем состоится 11 января с 11:30 до 13:00 в ритуальном зале по адресу: г. Самара, ул. Борская, д. 108, - отмечают в пресс-службе ведомства.Руководители и сотрудники Главного управления, а также редакция \\"КП-Самара\\" выражают искренние соболезнования родным и близким умершего полицейского.