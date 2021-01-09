Правоохранители возбудили еще одно уголовное дело на 42-летнего Ефима Г. из Тольятти. Напомним, что многодетного отца подозревают в целой серии преступлений сексуального характера в отношении своей 14-летней дочери. Задержали его после ее изнасилования в ноябре 2020 года.- Установлено, что 4 ноября прошлого года в дневное время подозреваемый демонстрировал девочки свой половой орган. Случилось это в квартире дома, где они проживали, - сообщил корреспонденту \\"КП-Самара\\" источник, знакомый с ситуацией.Ефим сейчас находится под арестом. В связи со вновь выявленным фактом на него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ - Насильственные действия сексуального характера. Разбирательства продолжаются.