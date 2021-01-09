В обстоятельствах страшной трагедии разбираются правоохранители Тольятти. Вечером 5 января в квартире дома на улице Громовой в Тольятти были обнаружены трупы двух женщин — 55-летней воспитательницы Марины С. и ее 87-летней матери Валентины С.— У пенсионерки эксперты обнаружили резаную рану в области шеи. По предварительной версии, Марина убила мать и после этого покончила с собой,- сообщил корреспонденту «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.Входная дверь в квартиру была закрыта изнутри. Ее пришлось вскрывать сотрудникам МЧС.Сейчас по факту убийства возбуждено уголовное дело. Разбирательства продолжаются.