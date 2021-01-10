В ночь с 9 на 10 января самарским спасателям пришлось несколько часов разъезжать по Жигулевскому заповеднику. чтобы найти заплутавшего туриста. 24--летний молодой человек потерялся в районе села Зольное. Он сбился с дороги и из-за снегопада не смог сориентироваться на местности. Кроме того, наступила ночь, и ситуация усугубилась.- После полуночи к поискам приступили спасатели Поисково-спасательного отряда городов Жигулевск и Тольятти - всего 5 человек, - рассказали в Поисково-спасательной службе Самарской области. - Поисковые работы проводились на двух автомобилях и снегоходе совместно с представителями лесничества.Рыскать по заповеднику пришлось около четырех часов. Как в это время отогревался \\"потеряшка\\" и какие силы задействовал, чтобы не поддаться панике, история умалчивает. Но в 4 утра молодого человека, наконец, нашли, и вывели \\"к цивилизации\\". Спасатели сообщают, что медицинской помощи ему не потребовалось.