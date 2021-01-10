9 января в Богатовском районе 33-летний мужчина попал в больницу в результате неудачного маневра на трассе. Полиция предполагает, что аварию можно было предотвратить, если бы скорость автомобиля была чуть ниже.- ДТП произошло в 17.15 на автодороге \\"Богатое - Самара – Оренбург\\", - говорят в областном МВД. - Водитель автомобиля Hyundai превысил безопасную скорость движения, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся.Мужчина получил травмы различной степени тяжести, с места ДТП его отправили в больницу. О его состоянии на данный момент не сообщается.В произошедшем сейчас разбираются полицейские, процессуальное решение пока не принято.Всего, по данным областной полиции, за прошедшие сутки в регионе зафиксировано 7 ДТП с пострадавшими. К счастью, никто не погиб. Травмы получили 12 человек.