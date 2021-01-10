Вчера вечером в Волжском районе в ДТП пострадали двое детей: девочка-подросток и грудничок. Виной всему стало столкновение фуры с легковым автомобилем Peugeot.- ДТП произошло в 17.15 на автодороге \\"Самара – Большая Черниговка –Казахстан\\", - рассказали в областном МВД, - По предварительным данным, водитель грузовика Volvo превысил безопасную скорость, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Peugeot, который стоял на обочине. После столкновения легковушка съехала в кювет.Внутри в это время была женщина-водитель и двое детей: 26-летняя девушка практически не пострадала, а вот 13-летняя девочка и младенец получили травмы. Их отправили в больницу, где медики их осмотрели, оказали необходимую помощь, после чего подростка госпитализировали, а грудничку разрешили лечиться дома.На данный момент уже известно, что оба водителя в момент ДТП были трезвы. Полицейские проводят проверку по факту произошедшего.