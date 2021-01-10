Этим летом 75-летний житель Сызрани стал жертвой ограбления, находясь в собственной квартире:- Был вечер, я сидел смотрел телевизор. Вдруг погас свет. В комнату будто вошли двое, я видел их силуэты. Один из них навалился на меня, потом я почувствовал удар по голове, и еще один, и еще, - рассказывал позже пострадавший полицейским.Когда свет удалось включить, выяснилось, что у пенсионера пропал кошелек, в котором находились 20 тысяч рублей наличными. Сызранские полицейские смогли найти преступников, напавших на дедушку:- Они были знакомы с потерпевшим и незадолго до преступления были у него в гостях, - рассказали корреспонденту \\"КП-Самара\\" в областном МВД. - Именно тогда они предположительно и присмотрели кошелек, из которого пенсионер доставал деньги.В тот вечер нападение мужчины совершили, потому что им не хватало денег на очередную бутылку спиртного. Они знали, что их жертва не запирает входную дверь. Более того, по данным следователей, один из предполагаемых преступников ранее устанавливал жертве электрический щиток, поэтому без проблем отключил свет в квартире.Расследование уже окончено, дело недавно направили в суд. Двум мужчинам 49 и 46 лет предъявлено обвинение в совершении грабежа, им грозит реальное лишение свободы.