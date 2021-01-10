В Самарской области за сутки выявлено 280 новых случаев подтвержденного COVID-19.Таким образом, с начала пандемии в регионе коронавирус нашли у 34 323 человек. 702 из них умерли, 31 531 - выздоровели, чуть более двух тысяч человек продолжают бороться с заразой при помощи медиков и лекарств.За сутки здоровыми врачи признали 252 человека. Но есть и плохие новости: экспертизы показали, что 12 человек погибли от коронавируса. Смерти могли фиксироваться в разное время, но результаты анализов включили в \\"свежую\\" статистику за последние сутки - сразу после получения заключений экспертов.По стране с начала пандемии выявлено 3,4 млн случаев подтвержденного ковида, 22 851 случай - за сутки. От коронавируса в России уже погибли более 61,8 тысяч человек, 456 из них - за сутки.Тем не менее, число положительных анализов на ковид в сутки по стране немного снизилось - ранее говорили о 23 с лишним тысячах зараженных в день, теперь - о 22 тысячах. Однако какие-либо прогнозы развития пандемии в стране специалисты пока делают с большой осторожностью.