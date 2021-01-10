Девятиэтажка, в которой расположена 171 квартира, могла сгореть дотла от обычной церковной свечи. К таким выводам приходят полиция и пожарные, которые разбираются в обстоятельствах пожара, вспыхнувшего рано утром 7 января.Сообщение о пожаре в жилом многоквартирном доме на ул.Фадеева, 56 в спецслужбы поступило около половины девятого утра 7 января. На место сразу отправили несколько пожарных машин. Из огня вытащили женщину – она была в крайне тяжелом состоянии. Ее отравили в больницу, врачи диагностировали тяжелые ожоги лица, шеи, головы, рук и дыхательных путей.К 9 часам утра с возгоранием удалось справиться, специалисты начали разбираться, что к чему. По данным собственных источников «КП-Самара», пожар начался от обычной церковной свечки. Огонь перекинулся на иконы и на хозяйку квартиры. 9 января ей исполнилось 90 лет. За ее жизнь продолжают бороться врачи, но прогнозы делать медики опасаются.