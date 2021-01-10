В Самаре на 76 году жизни умер заслуженный работник пожарной охраны Александр Жарков. Своей работе он посвятил более 30 лет.Одним из первых серьезных пожаров, в котором он отличился, было возгорание деревянных щитов во Дворце спорта на ул.Молодогвардейской в Самаре в 1968 году. Молодой пожарный первым смог найти очаг возгорания и провести туда коллег.В январе 1988 года он едва не погиб при взрыве одного из корпусов Томыловского элеватора в городе Чапаевск, а в ноябре 1990 года во время пожара на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе лично руководил его ликвидацией. Именно он первым кинулся спасать коллег, которым огонь отрезал путь к отступлению, Жарков собственным примером показывал, как нужно быстро принимать судьбоносные решения, за что в августе 1991 года был награжден орденом \\"За личное мужество\\".Александр Жарков ушел в запас после пожара в здании Самарского ГУВД 10 февраля 1999 году, но и на пенсии продолжал передавать свой опыт молодежи.\\"КП-Самара\\" выражает соболезнования родным и близким Александра Васильевича.