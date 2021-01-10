7 января в больницу Сергиевского района доставили 65-летнюю женщину в коме, и со страшной раной на голове. Врачи диагностировали у нее тяжелые травмы мозга.О пациентке сразу сообщили полицейским, которые начали проверку. Первые ее результаты вызывают большое вопросов, чем ответов.К примеру, муж пострадавшей заявил, что в ту ночь они спали в разных комнатах: мол, слегка отметили Рождество вечером 6 января, после чего супруга ушла спать на диван, который стоит на кухне. Когда он утром 7 января зашел туда, увидел ее на полу возле батареи всю в крови, после чего сразу позвонил в «Скорую помощь».- Мы, конечно, такую версию решили перепроверить, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Но ведь в доме в ту ночь были только он и она, двери заперты, что там произошло – не понятно. Опросили соседей, так те говорят, что семья и правда тихая, не пьющая и со всех сторон положительная.Полицейские продолжают теряться в догадках, уголовное дело пока не возбуждено. Врачи, тем временем, прилагают все усилия, чтобы пациентке стало лучше настолько, чтобы она смогла рассказать, что именно с ней произошло в ночь с 6 на 7 января.