Пандемия коронавируса отразилась на всех сферах жизни самарцев, даже на их поведении на дорогах. Весенняя самоизоляция повлекла неожиданные последствия: ДТП стало меньше, вот только последствия от тех аварий, что произошли - гораздо страшнее, чем раньше. Народ словно торопился наверстать упущенное, но в итоге попадал в беду.Окончательные цифры по итогам 2020 года пока в разработке, однако сотрудники областной ГИБДД рассказали о той картине, что сложилась в ведомстве по итогам 11 месяцев прошлого года.Судите сами: в 2019 году с 1 января по 30 ноября произошло 3394 ДТП, в них травмы получили 4473 человека и погибли 266. За тот же период 2020 года в Самарской области зафиксировано 2963 ДТП, в них ранены были 3773 человека, а погибли - 297.- У нас зафиксировано 896 наезда на пешеходов, в результате которых 82 человека погибли. Причем в темное время суток погибли 55 пешеходов, в светлое – 27, - рассказали корреспонденту \\"КП-Самара\\" в областной ГИБДД. - Также в результате наездов в регионе за 11 месяцев травмы получил 851 человек.Тревогу сотрудников ГИБДД вызывает и рост детского дорожно-транспортного травматизма. Картина та же: ДТП и раненых меньше, погибших - больше. В 389 авариях в 2020 году травмы получил 431 ребенок, еще 15 детей погибли, это на 87,5% больше, чем за 11 месяцев 2019 года (тогда фиксировалось 8 смертей).Какие коррективы в эту ситуацию внесет декабрьская статистика, узнаем совсем скоро: традиционно сотрудники ГИБДД подводят итоги своей работы в январе, тогда же они предлагают пути по решению тех проблем, которые выявила дорожная ситуация в прошлом году.