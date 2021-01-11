В первую рабочую неделю 2021 года в Самарской области ожидается похолодание, местами по области возможно до -30 градусов мороза. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.По данным синоптиков, в понедельник, 11 января, в Самаре будет до -12 градусов мороза. В целом по области до -15 градусов, возможен небольшой снег.В ближайшие дни в регионе ожидается до -17 градусов, в среду днем возможно похолодание до -22 градусов. В ночное время будет от -20 до -25, местами по области ожидается до -30 градусов.Сейчас в регионе продолжают устранять последствия снегопада. В предыдущие дни в разных районах Самарской области выпало от 55 до 77% от месячной нормы осадков.