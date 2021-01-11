Крупные дорожные заторы зафиксированы в Самаре в первый рабочий день 2021 года, в понедельник, 11 января.В соответствии с сервисом Яндекс.Пробки, в Самаре в понедельник утром затруднено движение на проспекте Кирова и улице Ново-Вокзальной в обеих направлениях, на ряде участков Московского шоссе, на Ново-Садовой от \\"Современника\\" в сторону города.Сложно проехать по Гарарина, Авроре и Южному шоссе, стоит движение в районе Полевой. Серьезные заторы также на Уральской и Утевской, по которым в Самару на работу и учебу добираются жители микрорайона Южный город.Пробки в Самаре оцениваются в 9 баллов.Ситуацию осложняет сужение проезжей части на многих дорогах из-за обильно выпавшего снега в предыдущие несколько дней. Сейчас осадки прекратились, ожидается похолодание.