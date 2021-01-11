Ночью в Самаре на уборку снега выходило более 400 единиц техники. Об этом говорится в сообщении городской администрации.В предыдущие дни в Самарской области в разных районах выпало от 55% до 77% месячной нормы осадков. В преддверии первой рабочей недели года в самарской мэрии сообщили, что будут работать всю ночь для расчистки дорог.В ночную смену на городские улицы вывели 408 единиц техники. В первую очередь чистили дороги и подъезды около больниц, школ, детсадов и соцучреждений.Помимо дорог расчищают кровли домов, для этого увеличено количество бригад рабочих. Как сообщают в мэрии, опасные участки ограждают лентами, но при этом зачастую ограждается весь тротуар, в результате чего пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть, рискуя попасть под машину.В понедельник утром в городе были зафиксированы 9-бальные пробки. Движение осложняется, в том числе, из-за сужения проезжей части на многих улицах из-за большого количества снега на обочинах. Кроме того, парковки в основном остаются нерасчищенными, из-за чего значительно сократилось количество парковочных мест. Машины оставляют около сугробов, еще сужая дороги.